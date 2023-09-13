Глава Минобороны Германии назвал Калининград Кенигсбергом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг в ходе дискуссии, организованной Федеральной академией политики безопасности, передает РИА Новости. Министр обсуждал решение властей ФРГ разместить отряд бундесвера в Литве.

Литва находится в ловушке между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией, — сказал Писториус.

По его словам, размещение немецкой бригады в Литве необходимо. Это обеспечит безопасность прибалтийской республики, подчеркнул глава Минобороны Германии.

Ранее Писториус счел неуместным тон заявлений главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о ракетах Taurus, на которые рассчитывал Киев. Глава Минобороны Германии отметил, что это не испортит дальнейшее сотрудничество Германии и Украины по вопросам поставок оружия. Дело не в смысловом содержании фразы Кулебы, а в тоне его заявлений. Тем не менее ситуация не повлияет на действия Берлина, подчеркнул Писториус.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил главе МИД Германии Анналене Бербок, которая сообщила об отказе Берлина поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Кулеба упрекнул свою немецкую коллегу в пустой трате времени. Тогда он сказал: «Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время».