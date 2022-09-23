Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не видит причин гнаться за новым пакетом антироссийских санкций. Власти Венгрии не хотят заставлять платить свой народ за украинский конфликт, к которому они не имеют отношения, сообщает РЕН ТВ.
Мы не видим ни одной рациональной причины вводить еще один пакет санкций, особенно связанный с энергией. Энергия — очевидная линия. Мы не готовы заставить венгров платить такую цену за войну, к которой Венгрия не имеет ни малейшего отношения, — сказал Сийярто в беседе с российскими журналистами.
Венгрия является частью ЕС, поэтому она будет принимать участие в обсуждениях нового пакета санкций против России, отметил глава МИД, но своего согласия на их введение не даст.
Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам, — сказал венгерский министр.
Сийярто подчеркнул, что европейская экономика сейчас находится в стадии рецессии, поэтому санкции не входят в круг интересов жителей Европы. Что касается Венгрии, то ее правительство хотело бы избежать ситуации, в которой каждый дом, семья или компания были бы ограничены в использовании нефти и газа.
Ранее Петер Сийярто дал высокую оценку сотрудничеству с «Газпромом». Ограничения в использовании газа не нужны Будапешту, отметил он на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.