Глава МИД Венгрии заявил об отказе страны поддерживать новые санкции Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об отказе Будапешта «гнаться» за новыми санкциями

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не видит причин гнаться за новым пакетом антироссийских санкций. Власти Венгрии не хотят заставлять платить свой народ за украинский конфликт, к которому они не имеют отношения, сообщает РЕН ТВ.

Мы не видим ни одной рациональной причины вводить еще один пакет санкций, особенно связанный с энергией. Энергия — очевидная линия. Мы не готовы заставить венгров платить такую цену за войну, к которой Венгрия не имеет ни малейшего отношения, — сказал Сийярто в беседе с российскими журналистами.

Венгрия является частью ЕС, поэтому она будет принимать участие в обсуждениях нового пакета санкций против России, отметил глава МИД, но своего согласия на их введение не даст.

Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам, — сказал венгерский министр.

Сийярто подчеркнул, что европейская экономика сейчас находится в стадии рецессии, поэтому санкции не входят в круг интересов жителей Европы. Что касается Венгрии, то ее правительство хотело бы избежать ситуации, в которой каждый дом, семья или компания были бы ограничены в использовании нефти и газа.

Ранее Петер Сийярто дал высокую оценку сотрудничеству с «Газпромом». Ограничения в использовании газа не нужны Будапешту, отметил он на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.