Венгрия внесла в санкционный список ЕС трех высокопоставленных украинцев

Три украинских военачальника, ответственные за насильственную мобилизацию этнического венгра, погибшего после избиения в территориальном центе комплектования (ТЦК, аналог военкомата), попали в санкционный список Евросоюза, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он объяснил, что пока рестрикции не вступили в силу, им запретили въезд на территорию страны, передает ТАСС.

Вчера в Брюсселе мы инициировали включение трех высокопоставленных украинских военных в санкционный список Евросоюза. Мы предложили внести в этот список начальника Штаба сухопутных войск Украины, командующего Западным оперативным командованием и начальника мобилизационного управления Министерства обороны Украины. Пока этого не произошло, сегодня мы приняли меры по запрету на въезд всех этих трех лиц на территорию Венгрии, — сказал Сийярто.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан потребовал от Евросоюза ввести санкции против украинских официальных лиц после смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена. Он подчеркнул, что 45-летнего мужчину до смерти забили в ТЦК во время принудительного призыва в ВСУ. После избиения венгр оказался в больнице, где умер через три недели.