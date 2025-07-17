Спикер МИД Украины нахамил Орбану с помощью нейросети Grok

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий попросил нейросеть Grok объяснить премьеру Венгрии Виктору Орбану, где находится его страна, о чем рассказал в соцсети X. Дипломат также обратился к ИИ с запросом показать украинские границы.

Дорогой Grok, можешь ли ты, пожалуйста, рассказать Виктору, что такое Украина и где она находится? — написал Тихий.

Венгерский премьер заявлял, что Украина не может вступить в Евросоюз, поскольку ее текущие границы и население остаются неясными. По его словам, эти данные необходимы для расчета доли страны в общем бюджете ЕС. Однако, утверждал Орбан, сейчас никто не знает, что именно представляет собой Украина и какой она станет в будущем.

Ранее премьер Венгрии прокомментировал убийство украинскими военкомами 45-летнего закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Орбан назвал это иллюстрацией царящего в стране беззакония и полного отсутствия безопасности. По мнению политика, оно доказывает невозможность вступления Украины в Евросоюз.