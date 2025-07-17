Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 15:24

Спикер МИД Украины нахамил Орбану с помощью нейросети Grok

Спикер МИД Украины Тихий попросил ИИ объяснить Орбану, где находится его страна

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/Global Look Press

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий попросил нейросеть Grok объяснить премьеру Венгрии Виктору Орбану, где находится его страна, о чем рассказал в соцсети X. Дипломат также обратился к ИИ с запросом показать украинские границы.

Дорогой Grok, можешь ли ты, пожалуйста, рассказать Виктору, что такое Украина и где она находится? — написал Тихий.

Венгерский премьер заявлял, что Украина не может вступить в Евросоюз, поскольку ее текущие границы и население остаются неясными. По его словам, эти данные необходимы для расчета доли страны в общем бюджете ЕС. Однако, утверждал Орбан, сейчас никто не знает, что именно представляет собой Украина и какой она станет в будущем.

Ранее премьер Венгрии прокомментировал убийство украинскими военкомами 45-летнего закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Орбан назвал это иллюстрацией царящего в стране беззакония и полного отсутствия безопасности. По мнению политика, оно доказывает невозможность вступления Украины в Евросоюз.

Украина
Виктор Орбан
Венгрия
МИД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» могут изменить приговор
Крупы — это не скучно: 7 необычных блюд, которые вы еще не готовили
Эколог дал советы, как легко защитить урожай от внезапного града
Захарова оценила «карман» Зеленского
Житель Краснодарского края угрожал полицейским в чате и попал в наручники
Раскрыто, сколько будет стоить нефть при отказе Индии от поставок России
«Ничего святого»: военкор об обмене пленных на мертвых советских солдат
В МИД России раскрыли, что Запад готовит для Молдавии
Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел»: что известно, сюжет, актеры
Журналисты нашли связь Дурова с фашистами
Рада одобрила назначение нового главы Минобороны Украины
Осужденный за хищение генерал должен выплатить многомиллионную компенсацию
Раскрыт масштаб падения спроса на новостройки в Москве
В США предрекли обрушение мировой экономики
Warner Bros. построит школу на съемочной площадке
Суд лишил генеральского звания фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот»
Раскрыты подробности о жизни семьи, где отца осудили за изнасилование детей
Володин возмутился перечнем профессий, для которых не нужен русский язык
Трихолог объяснила, почему так вредно распылять духи на волосы
Захарова назвала ответственных за гибель ребенка в Курске
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.