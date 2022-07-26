Глава МИД Венгрии: план ЕК по газу практически неосуществим

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План Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15% имеет только «коммуникативное значение», его осуществление практически невозможно, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В условиях геополитической нестабильности он призвал ускорить поиск новых источников газа, сообщает Hirado.

Что значит сократить потребление газа в Европе на 15%? Каждая ли страна должна сократить на столько? Что это значит для Венгрии или любой другой страны? На 15% меньше для всех? Для промышленных потребителей? Домовладельцев? Или кто-нибудь скажет вам, что 15% означают, что настолько меньше можно жечь свет, топить, готовить? Чем все это обернется? — задался вопросами министр.

Сийярто заявил, что Еврокомиссии следует скорее искать новые источники газа и заключать соглашения по его поставке. Однако вместо этого вновь поднимается «вопрос о санкциях, эффективность которых рано или поздно придется обсуждать». Глава ведомства напомнил европейским политикам, что чрезвычайная ситуация в энергетике именно у ЕС, а не в России, против которой введены санкции.

Ранее сообщалось, что представители стран ЕС согласовали план ЕК по 15-процентному сокращению потребления газа. Документ будет утверждён министрами энергетики, которые соберутся в Брюсселе 26 июля.