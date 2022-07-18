Глава МИД Люксембурга рассказал, кого коснутся новые антироссийские санкции Глава МИД Люксембурга: новые санкции коснутся юрлиц и политиков, поддерживающих Россию

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Новые европейские санкции против России коснутся юридических лиц и политиков, а также поддерживающих Россию на Украине, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на встрече глав МИД ЕС. По его словам, которые приводит ТАСС, предварительная работа над мерами уже проделана.

Думаю, что мы подготовили все, что касается этих санкций. Знаю, что санкции не изменят мир. Но думаю, что мы должны продолжать курс, который взяли, — сказал министр.

15 июля Еврокомиссия предложила новый пакет санкций в отношении России. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, в перечень рестрикций будет включено эмбарго на экспорт из РФ золота.

Ранее в Еврокомиссии предложили разъяснить предыдущие санкции, чтобы они никоим образом не затрагивали сельскохозяйственный сектор. При этом в ЕК добавили, что все введенные против Москвы ограничения должны действовать до конца января следующего года.