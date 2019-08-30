Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо не выступит с речью на сессии Генассамблеи ООН, которая пройдёт в сентябре в Нью-Йорке.
Северокорейская сторона уведомила организацию, что главу внешнеполитического ведомства заменит некий «посланник», имя и должность которого не уточняется. Известно лишь, что выступающий будет «в ранге посла».
Причины отмены выступления главы МИД КНР не уточняются, передаёт
Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может провести ещё одну встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он также выразил недовольство ракетными испытаниями КНДР, однако добавил, что формально Северная Корея не нарушает никаких соглашений.