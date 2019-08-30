https://static.news.ru/photo/a16a6334-cbb4-11e9-92a6-fa163e074e61_660.jpg Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо Фото: flickr.com/МИД России/CC BY-NC-SA 2.0

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо не выступит с речью на сессии Генассамблеи ООН, которая пройдёт в сентябре в Нью-Йорке.

Северокорейская сторона уведомила организацию, что главу внешнеполитического ведомства заменит некий «посланник», имя и должность которого не уточняется. Известно лишь, что выступающий будет «в ранге посла».

Причины отмены выступления главы МИД КНР не уточняются, передаёт Kyodo .

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может провести ещё одну встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он также выразил недовольство ракетными испытаниями КНДР, однако добавил, что формально Северная Корея не нарушает никаких соглашений.