Глава МИД Кипра назвал условия принятия санкций ЕС против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/7736a0a0-fc2d-11ea-acd9-fa163e074e61_660.jpg Никос Христодулидис Фото: MFA Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес заявил, что его страна готова поддержать санкции против белорусских официальных лиц. При этом ЕС должен ввести ограничительные меры и против Турции, которая занимается разведкой газа в Средиземном море.

По его словам, политика объединения должна быть последовательной, передаёт Reuters.

Наша реакция на любое нарушение наших основных ценностей и принципов не может быть индивидуальной. Она должна быть последовательной, — подчеркнул он.

Его решение в Twitter осудил глава МИД Латвии Эдгар Линкевич, который считает, что ЕС посылает «неверный сигнал» белорусам, обществу и всему миру. Глава европейской дипломатии в ходе пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте Совета Европы, пообещал сделать всё возможное для принятия решения к следующей встрече во избежание ущерба для авторитета Евросоюза.

Discussing many issues in #EU #FAC , including #Belarus . It is regrettable that today we could not decide on sanctions on violations of human rights there due to âa hostage takingâ by a member state. Sends a wrong signal to Belarusians, our societies and the whole world — Edgars RinkÄviÄs (@edgarsrinkevics) September 21, 2020

Как писал NEWS.ru, министры иностранных дел 27 стран — участниц Европейского союза не смогли согласовать список персональных санкций в отношении представителей власти Белоруссии, которые ответственны за фальсификацию результатов выборов и применение насилия против граждан. Решение блокирует представитель Кипра, который требует ввести санкции против Турции в связи с действиями Анкары в Средиземном море.