Глава МИД Кипра назвал условия принятия санкций ЕС против Белоруссии

По его словам, политика объединения должна быть последовательной, передаёт Reuters.

Его решение в Twitter осудил глава МИД Латвии Эдгар Линкевич, который считает, что ЕС посылает «неверный сигнал» белорусам, обществу и всему миру. Глава европейской дипломатии в ходе пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте Совета Европы, пообещал сделать всё возможное для принятия решения к следующей встрече во избежание ущерба для авторитета Евросоюза.