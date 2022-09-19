Глава МИД Франции Колонна обсудила с Лавровым ситуацию на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава МИД Франции Катрин Колонна обсудила со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на ЗАЭС на пресс-конференции в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН. Она назвала сложившуюся ситуацию вокруг Запорожской АЭС критической, призвав создать в этом районе зону безопасности. Ее выступление транслировало представительство Франции в ООН в Twitter.

Утром я провела разговор с Сергеем Лавровым, в ходе которого сказала, что ситуация на ЗАЭС и вокруг нее критическая, — заявила Колонна.

Она отметила, что Россия, взявшая под контроль станцию, «не должна допустить ядерных инцидентов». Дипломат считает, что остается мало времени для создания зоны безопасности в районе АЭС.

Совет управляющих МАГАТЭ ранее принял резолюцию с призывом к РФ вывести свои силы с территории ЗАЭС. Против принятия резолюции проголосовали Россия и Китай, семь стран — Египет, Индия, Пакистан, Сенегал, Бурунди, ЮАР и Вьетнам — воздержались. Совет выразил сожаление в связи с присутствием российских сил на территории станции.