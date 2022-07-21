Глава МI-6 заявил о скорой возможности для контрнаступления Украины Глава МI-6: Украина способна одержать победу в конфликте с Россией

Фото: МО Украины

Глава британской внешней разведки МI-6 Ричард Мур полагает, что через несколько недель украинские войска могут получить возможность для контрнаступления, передает ТАСС. Это позволит Украине одержать победу, считает он.

В ближайшие недели русским будет все труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства. Так или иначе им придется взять паузу, а это даст украинцам возможность нанести ответный удар, — отметил он.

Ранее бывший американский морской пехотинец Рипли Роулингс заявил, что боевой дух иностранных наемников, участвующих в конфликте на Украине, падает. По его словам, это произошло из-за того, что Россия «решила воевать». Отставной военный добавил, что поддерживает связь с различными подразделениями, участвующими в боевых действиях. По его словам, около половины из них «в последнее время сильно пострадали».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о просьбе США признать американских наемников на Украине комбатантами. Тем не менее, по его словам, «продолжения тема не получила».