Глава МАГАТЭ высказался по поводу снарядов с обедненным ураном Гросси: снаряды с обедненным ураном не несут радиационной опасности

Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Снаряды с обедненным ураном не несут радиационной опасности, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает «Интерфакс». Относительно поставок такого оружия Украине, Гросси сказал, что не имеет компетенций для того, чтобы комментировать данную инициативу.

Это вооружение не несет радиологической опасности. Но в любом случае этот вопрос поставок снарядов напрямую не касается той работы, которую мы выполняем здесь, — сказал он.

Гросси ранее прибыл в Энергодар на территорию Запорожской атомной станции. Его сопровождают руководство АЭС и технический персонал. В составе делегации МАГАТЭ присутствуют специалисты из Словакии, Японии и Франции. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа подтвердил, что трое представителей Международного агентства по атомной энергии останутся на ЗАЭС после отъезда Гросси.

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. В ответ президент России Владимир Путин сообщил, что Кремлю есть чем ответить: у России сотни тысяч таких боеприпасов, но она их пока не применяет.