Глава Еврокомиссии заявила, что ситуация с коронавирусом сделает ЕС сильнее

https://static.news.ru/photo/3fd51d9e-7591-11ea-ac5d-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Европейский союз после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, станет сильнее. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик подчеркнула, что Европе часто предсказывали смерть, но странам ЕС всегда удавалось справиться с тяжёлыми временами.

Сегодня мы всё ещё здесь. Мы всегда преодолевали эти кризисы, — заявила фон дер Ляйен в интервью радиостанции Europe 1.

Глава ЕК признала, что в начале кризиса в области здравоохранения некоторые государства думали лишь о своих собственных проблемах. Она выразила сожаление по поводу закрытия внутренних границ и запрета на экспорт медицинских товаров.

Теперь эти проблемы исчезли, и мы видим много признаков солидарности, — заверила фон дер Ляйен.

Политик отметила, что ни одна из 27 стран Евросоюза не сможет победить коронавирус в одиночку.

На краткосрочное сохранение занятости населения в условиях пандемии коронавируса ЕС выделил €100 млрд, писал NEWS.ru.