Глава Еврокомиссии призвала обеспечить всеобщий доступ к вакцине от COVID

https://static.news.ru/photo/8831b32a-b8a0-11ea-9d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look press

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что все люди в мире должны получить доступ к вакцинам от СOVID-19.

Думать, что вы можете победить этот вирус, прививая только своих граждан, пренебрегая другими, просто неправильно. Мы живём в очень связанном мире. Ни одна страна не сможет вернуться к нормальной жизни, пока другие ещё борются с вирусом, — заявила глава Европейской комиссии.

Она призвала объединить усилия для всеобщего доступа к вакцине против коронавируса.

Итак, во-первых, нам нужна вакцина. Затем нам нужно сделать эту вакцину доступной, — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Политик выступила на саммите по сбору денежных средств на разработку вакцины и способов лечения COVID-19. Мероприятия прошло в режиме онлайн. Она сообщила, что ЕС и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) собрали €4,9 млрд.

Общая сумма средств рамках кампании «Глобальная цель: объединиться ради нашего будущего» составила €15,9 млрд. Государства ЕС, Еврокомиссия и ЕИБ внесли €11,9 млрд. Сбор начался с 4 мая.

Глава ЕС подчеркнула, что люди во всём мире смогут получить доступ к вакцине, если усилия будут объединены.

Нужно, чтобы наши лучшие учёные работали вместе, — отметила политик.

Она призвала правительства, благотворителей и бизнесменов принять участие в программе. По её словам, важно, чтобы страны с высоким уровнем дохода оказали помощь странам с низким и средним уровнем дохода. Во время мероприятия были приняты обязательства по производству более 250 млн доз вакцин для этих стран.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал сделать вакцину от коронавируса глобальным общественным благом. Политик убеждён, что новая болезнь должна получить глобальный ответ.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным на 27 июня, всего в мире заразились 9 913 207 человек, умерли 497 560 пациентов, 5 391 801 смог победить болезнь.