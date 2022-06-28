«Герой для нацистской среды»: задержан украинский мэр Херсона Колыхаев Замглавы областной ВГА Стремоусов: задержан украинский мэр Херсона Колыхаев

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Игорь Колыхаев

Украинского мэра города Херсон Игоря Колыхаева задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Политик назвал Колыхаева «героем для нацистской среды», который мешал проводить операцию по денацификации Украины, пишет РИА Новости. Стремоусов указал, что глава украинской администрации Херсона склонял соцработников к саботажу, а также призывал не подчиняться приказам представителей ВГА.

Задержан экс-мэр Колыхаев, человек, который является мэром — героем для нацистской среды. Человек, который открыто глумился, призывал игнорировать процессы, это человек, который многому навредил по процессу денацификации. Наконец-то его нейтрализовали, — заявил Стремоусов.

Также он отметил, что после задержания Колыхаева муниципальным главой Херсона станет назначенный ранее местным комендантом Александр Кобец.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что украинизация населения Запорожской и Херсонской областей потерпела крах. По его словам, жители этих регионов практически не используют украинский язык при общении.