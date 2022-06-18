ТАСС: глава УСИН по Херсонской области попал в больницу после покушения

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Российские военнослужащие в Херсоне

На главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева совершено покушение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Злоумышленники взорвали его машину. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Автомобиль начальника УСИН был взорван, в данный момент его жизни ничего не угрожает, он в больнице, — рассказал источник агентства.

Херсон в ходе специальной военной операции был взят под контроль российскими войсками в марте. 9 апреля над зданием администрации города и административным строением через дорогу подняли российский флаг, о чём сообщили местные жители. Также 21 апреля флаг России подняли над Новой Каховкой и целым рядом украинских городов Херсонской области, которая сейчас находится под контролем ВС РФ.

В регионе сформирована военно-гражданская администрация, которая управляет Херсонской областью, а также введена бивалютная система, местные жители могут пользоваться рублем и гривной. Работает сотовая связь и запущены российские телеканалы.

В конце мая покушение также было совершено на жизнь мэра Энергодара в Запорожской области Андрея Шевчика. По версии следствия, 22 мая глава города получил ранение вследствие взрыва в подъезде своего дома. Взрывчатка была заложена в электрическом щитке.