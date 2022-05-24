Германия ввела карантин для заразившихся оспой обезьян граждан

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Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах 24 мая объявил о введении в стране 21-дневного карантина для немцев, заразившихся оспой обезьян, пишет РИА Новости. Отмечается, что Министерство здравоохранения страны находится в процессе переговоров с поставщиками вакцин от этой болезни. По прогнозам ведомства, Германия может столкнуться только с локальными вспышками болезни.

Сегодня мы вместе с властями федеральных земель реализовали рекомендации Института Роберта Коха, инфицированные должны изолироваться минимум на 21 день, — заявил Лаутербах в ходе пресс-конференции.

Контактировавшим с носителями болезни также рекомендуется соблюдать строгую изоляцию.

22 мая Бельгия ввела карантин для инфицированных обезьяньей оспой и стала первой страной, которая приняла такое решение касательно этой болезни. Срок карантина также составляет три недели. На текущий момент в 17 странах подтверждён 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, еще 106 фактов расследуются. По информации Всемирной организации здравоохранения, больше всего выявленных заболевших в Испании.

В Британии ранее предположили, что оспа обезьян используется Россией как биологическое оружие. На эту мысль британцев натолкнула деятельность советского микробиолога Канатжана Алибекова, который с 70-х годов занимался разработкой биооружия в объединении «Биопрепарат». Одним из предметов изучения Алибекова была оспа обезьян. Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал тяжелым фейком информацию о том, что Россия якобы рассматривала возможность использования вируса оспы обезьян как биооружия, потому что эта болезнь плохо передаётся от человека к человеку.