Вирусолог оценил возможность использования оспы обезьян как биооружия Вирусолог Альтштейн назвал фейком возможность использования оспы обезьян как биооружия

Фото Zaruba Ondrej/CTK/Global Look Press

Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал тяжелым фейком информацию о том, что Россия якобы рассматривала возможность использования вируса оспы обезьян как биооружия, пишет «Газета.Ru». Статью на эту тему ранее опубликовал британский таблоид Mirror.

Тут даже нечего обсуждать. Вирус оспы обезьян не может являться биологическим оружием, потому что он плохо передается от человека к человеку. Вирус передается, но слабо, поэтому его рассматривать как опасный вирус, который сокрушит противника при применении, это бессмыслица, — сказал вирусолог.

По мнению специалиста, биооружием можно назвать только натуральную оспу, при этом, как подчеркнул Альтштейн, никто не решится его применять. Он также обратил внимание на то, как человечество с большим трудом освободилось от этого вируса в 1977 году.

И сейчас возвращать его снова в человеческую популяцию было бы таким преступлением, что никто на это не пойдёт, — отметил Альтштейн.

Ранее журналисты британского таблоида Mirror опубликовали статью об оспе обезьян, которая начала распространяться по миру. Авторы издания сообщили, что с 70-х годов советский микробиолог Канатжан Алибеков занимался разработкой биологического оружия в научно-производственном объединении «Биопрепарат». По мнению британских журналистов, учёный изучал разные виды оспы, в том числе оспу обезьян, чтобы впоследствии превратить её в полноценное биологическое оружие.