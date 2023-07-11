Германия назвала возможный способ доставки взрывчатки к «Северным потокам» Германия сообщила о судне, которое могло перевозить взрывчатку к «Северным потокам»

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Германия обнаружила подозрительное судно, которое могло использоваться для доставки взрывчатки для организации подрыва на «Северных потоках». О результатах своего расследования Берлин сообщил в письме, распространенном постпредствами стран в ООН. Документ опубликовал МИД Дании в Twitter.

В связи с подозрительным фрахтованием парусной яхты следствие установило, что судно было зафрахтовано на имя лица, которое использовало предоставленные документы для того, чтобы скрыть личность настоящего фрахтователя, — говорится в письме.

В настоящий момент Германии не удалось установить точный курс яхты. При этом экспертиза показала, что на борту судна находилось некое взрывчатое вещество. Следствие не исключает, что оно было прикреплено к «Северным потокам» водолазами.

Личность преступников, а также их гражданство установить невозможно. Немецкая сторона планирует продолжит расследование, говорится в письме.

Документ был опубликован в преддверии заседания по газопроводам в Совете Безопасности ООН. Его созыв запросила Россия. По словам постпреда РФ при организации Дмитрия Полянского, Москва рассчитывает получить отчет о ходе расследования.