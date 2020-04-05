Германия продолжает принимать беженцев, несмотря на закрытые границы

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Немецкие власти продолжают принимать беженцев, хотя в Германии действует пограничный контроль для иностранцев.

С 16 марта в страну нельзя въезжать всем, кроме врачей и лиц, пересекающих границу по профессиональным мотивам. Также исключения действует для беженцев, у которых нет признаков заболевания коронавирусом.

До введения пограничного контроля в страну ежемесячно приезжали почти 10 тысяч беженцев, теперь этот показатель сократился до 1,5 тысяч. Также с 16 марта Германия отказала во въезде 63 тысячам иностранцев, пишет Deutsche Welle.

Замглавы фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Торстен Фрай негативно оценивает текущую ситуацию. По его словам, нельзя запрещать въезжать в страну гражданам ЕС, а беженцам разрешать пересечение границы.

NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти не намерены прекращать карантин в стране. По её словам, вирус распространяется быстрыми темпами.

Всего в Германии зарегистрировано 97 351 заболевших коронавирусом. Скончались 1 479 человек, вылечились более 26 тысяч.