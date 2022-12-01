Германия отправила Украине ЗСУ «Гепард» и надводные беспилотники

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Германия предоставила Украине новый пакет помощи, в который вошли семь ЗСУ «Гепард», автомобили скорой помощи и 100 тысяч аптечек, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на правительство ФРГ. Кроме того, в списке надводные беспилотники и спальные мешки.

В заявлении правительства ФРГ перечисляется содержимое пакета: семь ЗСУ «Гепард», 100 тысяч аптечек, три бронированные мостоукладочные машины BIBER, восемь надводных беспилотников, 12 пограничных машин, четыре тысячи спальных мешков, 30 автомобилей скорой помощи, запчасти к вертолетам Ми-24.

Ранее сообщалось, что две трети стран — участниц НАТО исчерпали свои запасы вооружений для помощи Украине. Из 30 стран лишь 10 могут продолжать оказывать Киеву военную поддержку. Среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды. Несмотря на это, командование военного блока активно ищет возможность заменить дорогостоящее оборудование, например, противотанковые комплексы Javelin на более дешевые аналоги.

25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил от Берлина первые три зенитно-ракетных комплекса «Гепард» с боеприпасами. Они уже переданы в распоряжение ВСУ. По словам Резникова, Берлин обещал Киеву 15 таких ЗРК. Украинская сторона ожидает поставки остальных 12 «Гепардов».