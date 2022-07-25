Украина получила от Германии ЗРК «Гепард» и боеприпасы

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Украина получила от Германии первые три зенитно-ракетных комплекса «Гепард» с боеприпасами. Они уже переданы в распоряжение ВСУ, сообщает РИА новости со ссылкой на главу Минобороны Украины Алексея Резникова.

От Германии сегодня зашли три первых «Гепарда» — это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам переданы и несколько десятков тысяч патронов <...> Они сегодня уже в распоряжении ВСУ, — цитирует министра агентство.

По словам Резникова, Берлин обещал Киеву 15 таких ЗРК. Украинская сторона ожидает поставки остальных 12 «Гепардов».

Некоторое время назад стало известно, что на Украину из в рамках военной помощи прибыли танки PT-91 Twardy и британские гаубицы L119 калибра. По данным местных СМИ, боевые машины и артиллерия уже отпралвены в зону боевых действий.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает от США поставки около 30 РСЗО HIMARS, систем MLRS (Multiple Launch Rocket System — ракетная система залпового огня), а также большого количества боеприпасов к ним.