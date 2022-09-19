Генсек ООН призвал к свободному экспорту удобрений между Россией и Европой

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Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о необходимости обеспечить экспорт российских удобрений через Европу, сообщает IZ.RU. По его словам, провоз грузов должен быть свободный.

Прежде всего мы должны обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу, — сказал Гуттериш.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита ШОС подтвердил готовность бесплатно передать 300 тысяч тонн удобрений в развивающиеся страны. Президент отметил, что 90% российского экспорта продовольствия идет в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Он также призвал секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии и потребовать от ЕС снять ограничения на экспорт российских удобрений в третьи страны.

Антониу Гутерриш заявлял, что некоторые европейские порты послали позитивные сигналы относительно перспектив пропуска российских удобрений. По его словам, он пытается убедить лидеров Евросоюза снять с РФ ограничения в различных сферах, но в настоящий момент речь идет об удобрениях и зерне.

Ранее Антониу Гутерриш заявил, что до возможности проведения прямых переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским еще далеко. Он подчеркнул, что готов содействовать им, но в настоящее время шансы на мирные договоренности минимальны.