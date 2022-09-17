Генсек ООН: мы пытаемся убедить лидеров ЕС снять ограничения с России

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Некоторые европейские порты послали позитивные сигналы относительно перспектив пропуска российских удобрений, заявил РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, он пытается убедить лидеров Евросоюза снять с РФ ограничения в различных сферах, но в настоящий момент речь идет об удобрениях и зерне.

Прежде всего, мы занимаемся тем, что пытаемся убедить тех, кто ставит определенные препятствия, снять их. На этой неделе я провел интенсивную серию контактов с лидерами ЕС – лидерами различных зон Евросоюза. И я надеюсь, что произойдет позитивное изменение в том, что касается возможности распространения российского зерна и удобрений без препятствий через Европу на другие рынки, — поделился Гутерриш.

Он подчеркнул, что на его призывы уже откликнулись порты в нидерландском Роттердаме и финской Котке, также ведутся переговоры с Антверпеном и Гамбургом. Гутерриш отметил, что в ООН очень внимательно относятся к нынешним проблемам в России и Европе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение ЕС разрешить экспорт российских удобрений только в Европу является уродливым. Он также назвал болтовней позицию Запада по экспорту украинского зерна нуждающимся странам и обвинил Запад в провоцировании продовольственного кризиса. Глава государства добавил, что Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран.