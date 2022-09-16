«Уродливое решение»: Путин о мерах Запада по экспорту зерна и удобрений Путин заявил, что от Запада идет лишь болтовня о помощи бедным странам в вопросе продовольствия

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Решение ЕС разрешить экспорт российских удобрений только в Европу является уродливым, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан. Он также назвал болтовней позицию Запада по экспорту украинского зерна нуждающимся странам и обвинил Запад в провоцировании продовольственного кризиса. Глава государства добавил, что Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран.

Это уродливое решение, я бы сказал, со стороны Еврокомиссии, просто позорное. Снять запрет на приобретение наших удобрений, но только для своих стран, для стран — членов ЕС. А как же беднейшие страны мира? <...> ​Чего они делают, я не понимаю? Ради чего вот это все? Болтовня идет, а на деле... Мы-то продадим, мы продадим его (зерно. — NEWS.ru). И продадим свой товар. Но если вот так будем продавать, то до беднейших стран не дойдет, вот в чем все дело, — сказал Путин.

Он добавил, что американцы вывозят зерно с Украины, при этом они вывозят «свое» зерно, поскольку оно принадлежит американским компаниям, которые купили там земли.

Кроме того, Путин еще раз подтвердил готовность поставить бесплатно удобрения в беднейшие страны мира.

Ранее президент России заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. По его словам, Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. Глава государства сообщил о необходимости задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.