Путин: РФ готова направить 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам

Фото: Brunno Covello/dpa/Global Look Press

↵Президент России Владимир Путин в ходе саммита ШОС подтвердил готовность бесплатно передать 300 тысяч тонн удобрений в развивающиеся страны. Президент отметил, что 90% российского экспорта продовольствия идет в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Он также призвал секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии и потребовать от ЕС снять ограничения на экспорт российских удобрений в третьи страны.

В морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений, мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны, — сказал Путин.

Кроме того, российский президент рассказал, что проинформировал о ситуации генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во время их недавнего разговора и также подтвердил ему готовность передать удобрения нуждающимся государствам.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее также отмечал, что около 300 тысяч тонн российских удобрений застряли в европейских портах из-за западных санкций. Он отметил, что ситуациями с удобрениями вызывает тревогу. Дипломат добавил, что с новыми санкциями и разрывом цепочек поставок положение лишь ухудшилось. По словам Небензи, против руководства ряда частных фирм-производителей были введены персональные санкции, а их продукция блокирована в ряде европейских портов властями этих стран.