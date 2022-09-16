Небензя сообщил о застрявших в Европе российских удобрениях Небензя сообщил о застрявших из-за санкций в морских портах Европы удобрениях из России

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Около 300 тысяч тонн российских удобрений застряли в европейских портах из-за западных санкций. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Он отметил,что ситуациями с удобрениями вызывает тревогу. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Ситуация с российскими удобрениями вызывает тревогу. Мировые цены на эту продукцию еще в 2021 году достигли рекордного уровня, в том числе как результат дестабилизации рынков из-за непродуманного курса на форсированный энергопереход и неконкурентной борьбы с российскими энергоносителями, — сказал российский постпред.

Он также добавил, что с новыми санкциями и разрывом цепочек поставок положение лишь ухудшилось. По словам Небензи, против руководства ряда частных фирм-производителей были введены персональные санкции, а их продукция блокирована в ряде европейских портов властями этих стран.

Речь идет почти о 300 тысячах тонн на десятки миллионов долларов, — пояснил дипломат.

По его словам, российские производители готовы передать эту продукцию на безвозмездной основе в развивающиеся страны, но им не дают ее вывезти.

Ранее сообщалось, что правительство РФ рассматривает возможность введения экспортных пошлин на все виды удобрений. По данным издания «Коммерсант», такая мера может грозить химическим компаниям потерей до 12% экспортной выручки, а Министерство финансов в результате введения пошлин сможет заработать на отрасли более 100 млрд рублей в год.