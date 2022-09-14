Власти могут ввести пошлины на удобрения

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Правительство рассматривает возможность введения экспортных пошлин на все виды удобрений, сообщает «Коммерсант». Предпринятая мера может грозить химическим компаниям потерей до 12% экспортной выручки, а Министерство финансов России в результате введения пошлин сможет заработать на отрасли более 100 млрд рублей в год.

Решение о введении вывозной пошлины будет оформлено как постановление правительства сроком действия на полгода. При этом расчеты ведутся исходя из курса 60 руб./$, что существенно ниже прогнозного уровня, заложенного в бюджет (69 руб./$).

Отмечается, что решение об установлении экспортных пошлин на удобрение «почти принято», а сейчас обсуждается конкретная ставка, которую курирует замминистра финансов.

В нескольких ведомствах, включая Министерство экономики, заявили, что об инициативе Минфина не слышали.

При появлении предметных предложений обеспечим их обсуждение в рамках профильной правительственной подкомиссии с участием всех заинтересованных ведомств, включая Минпромторг и Минсельхоз, — отметили в Минэкономики.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что производители зерна работают в убыток, потому что цены на внутреннем рынке опустились ниже себестоимости из-за избытка продукта. Эксперт утверждает, что пути решения этой ситуации всегда упираются в стоимость зерна для внешнего рынка. По его словам, проблемы с экспортом связаны с высокими пошлинами на вывоз зерна, которые Минсельхоз отказывается отменять.