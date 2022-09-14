Гутерриш в разговоре с Путиным осудил убийство Дугиной

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о прошедших сегодня, 14 сентября, телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых глава организации осудил убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Генсек отметил, что во время разговора стороны также обсудили конфликт на Украине, в том числе пути расширения зернового соглашения. Гутерриш поделился информацией во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале организации, Кремль подтвердил содержание беседы.

​В этой связи Путин напомнил генеральному секретарю [ООН] о подлом и жестоком убийстве Дугиной. Гутерриш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания, — сказано в сообщении Кремля.

В рамках переговоров Путин и Гутерриш рассмотрели возможности расширения вывоза удобрений из России, включая аммониевые растворы. Генсек ООН отметил, что на текущий момент в мире возделываются площади значительно меньшего размера, чем было до начала конфликта на Украине.

Сейчас абсолютно необходимо убрать ограничения, которые до сих пор существуют в отношении российских удобрений, — резюмировал Гутерриш.

Кремль также отмечает, что стороны обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС в контексте посещения станции экспертным составом МАГАТЭ. Путин позитивно оценил конструктивное сотрудничество агентства с Россией, а также рассказал о предпринимаемых РФ мерах по обеспечению безопасности объектов Запорожской АЭС.

Кроме того, Путин и Гутерриш рассмотрели вопрос о создании специальной миссии, связанной с ракетным ударом ВСУ по следственному изолятору в Еленовке, который произошел 29 июля. Генсек ООН подтвердил, что организация занимается активной подготовкой поездки группы экспертов для проведения объективного расследования.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда сработало взрывное устройство. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства журналистки: виновниками названы украинские спецслужбы, а исполнила убийство гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения.