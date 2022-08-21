Телеграм-каналы сообщили о гибели дочери Дугина при взрыве автомобиля Телеграм-каналы Baza и Mash сообщили о гибели дочери философа Дугина при взрыве автомобиля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеграм-каналы сообщают о гибели дочери философа Александра Дугина Дарьи. По их данным, автомобиль, в котором она ехала, взорвался во время движения. Инцидент произошел в Подмосковье. Такие данные приводят каналы 112, Baza и Mash.

По данным Mash, Дугина передвигала на автомобиле Land Cruizer Prado. Взрыв произошел возле поселка Большие Вяземы. Водитель погиб на месте.

Очевидцы говорят, Land Cruiser Prado сдетонировал во время движения. По предварительным данным, Дарья Дугина находилась внутри, — говорится в сообщении.

Baza уточнила, что взрыв произошел около 22 часов вечера 20 августа. Основная версия произошедшего — покушение на убийство.

112 рассказывает, что обломки от автомобиля разбросало по всей дороге. Сначала была версия, что в машине взорвался газовый баллон. В настоящее время приоритетной версией является взрыв самодельного взрывного устройства.

Сейчас в районе взрыва движение перекрыто — автомобили отправляют в объезд.

Дарья Дугина занималась журналистикой, философией и политологией. В июле 2022 года она была включена в санкционные списки Великобритании.