В ДНР сообщили, что жертвами обстрела колонии в Еленовке стали 40 пленных Замминистра информации Безсонов: при обстреле колонии в Еленовке погибли 40 военнопленных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ДНР в результате обстрела колонии в Еленовке погибли 40 украинских военнопленных, сообщил замминистра информации республики Даниил Безсонов в своем Telegram-канале. По его данным, еще 130 получили ранения.

Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться, — говорится в сообщении.

Атака произошла в ночь на 29 июля. Безсонов предполагает, что прицельный удар был нанесен из реактивной системы залпового огня на колесном шасси HIMARS. Снаряд попал в барак с пленными.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что обстрел со стороны ВФУ произошел в 23:30. Уточняется, что было выпущено 12 снарядов калибра 152 миллиметра.

Ранее в общественном проекте Gulagu.net NEWS.ru рассказали, что основная масса военнопленных остаётся на территории ЛНР и ДНР. Там с ними, по словам глава СК Александра Бастрыкина, работают около 300 российских следователей. Всего, по его данным, правоохранители РФ работают в ИВС и СИЗО с двумя тысячами военнопленных.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что процесс обмена военнопленными неоднократно срывался по вине украинской стороны. По его словам, Киев четырежды нарушал данную процедуру.