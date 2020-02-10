https://static.news.ru/photo/4078b03e-4c02-11ea-a9cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

Судебное разбирательство по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили может пройти в Высшем региональном суде Берлина, а не в окружном суде. Это произойдёт в случае удовлетворения ходатайства генерального прокурора ФРГ о получении собственного ордера на арест подозреваемого в совершении преступления, 54-летнего россиянина Вадима Красикова.

Судья пока не принял решение о выдаче ордера, отмечает DPA. Генеральная прокуратура Германии начала расследование дела в начале декабря 2019 года, обвинив в расправе власти России.

Как писал NEWS.ru, взаимоотношения между Россией и Германией осложнились после убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Мужчину застрелили в немецкой столице днём 23 августа 2019 года. По подозрению в совершении преступления арестован гражданин России, он находится в камере строгого режима тюрьмы «Тегель». 4 декабря стало известно о высылке из Германии в связи с убийством двух представителей спецслужб РФ, работавших в российском посольстве.