https://static.news.ru/photo/0c4aee2a-dbba-11e9-8c4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Ronchini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Задержанный в Берлине по подозрению в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили сообщил дипломатам РФ, что является российским гражданином. Об этом рассказал пресс-атташе посольства России в Германии Олег Ксенофонтов.

Подозреваемый попросил о встрече с представителями посольства РФ после задержания, передаёт « Интерфакс ». По словам Ксенофонтова, дипломаты готовы ему помочь.

Если понадобится наша помощь, то, в общем-то, мы готовы. Немцы абсолютно нормально допустили наших, то есть проблем не было, — сказал он.

Пресс-атташе также рассказал, что не видел документов, подтверждающих гражданство подозреваемого.

Люди просят представителей своего посольства, только из этого можно исходить, — пояснил Ксенофонтов.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, которого называли одним из приближённых к лидерам боевиков Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву, был застрелен в Берлине днём 23 августа. По подозрению в убийстве арестован гражданин России. Полиция ФРГ официально не называла имени задержанного. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отверг какую-либо причастность России к убийству, совершённому в немецкой столице.

В конце августа немецкое издание Spiegel сообщило, что задержанный россиянин может быть связан с разведкой РФ. Номер паспорта подозреваемого ведёт к российским спецслужбам. Мужчину зовут Вадим Андреевич Соколов, он родился в августе 1970 года в Иркутске, утверждало издание.

17 сентября представитель офиса прокурора Берлина сообщил, что подозреваемый уже более трёх недель хранит молчание, не общается со следователями и «ведёт себя как профессионал», писал News.ru.