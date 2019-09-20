Задержанный в Берлине по подозрению в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили сообщил дипломатам РФ, что является российским гражданином. Об этом рассказал пресс-атташе посольства России в Германии Олег Ксенофонтов.
Подозреваемый попросил о встрече с представителями посольства РФ после задержания, передаёт «
Если понадобится наша помощь, то, в общем-то, мы готовы. Немцы абсолютно нормально допустили наших, то есть проблем не было, — сказал он.
Пресс-атташе также рассказал, что не видел документов, подтверждающих гражданство подозреваемого.
Люди просят представителей своего посольства, только из этого можно исходить, — пояснил Ксенофонтов.
Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, которого называли одним из приближённых к лидерам боевиков Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву, был застрелен в Берлине днём 23 августа. По подозрению в убийстве арестован гражданин России. Полиция ФРГ официально не называла имени задержанного. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отверг какую-либо причастность России к убийству, совершённому в немецкой столице.
В конце августа немецкое издание
17 сентября представитель офиса прокурора Берлина сообщил, что подозреваемый уже более трёх недель хранит молчание, не общается со следователями и «ведёт себя как профессионал», писал News.ru.