https://static.news.ru/photo/cf572480-c5b5-11e9-9cc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Известный полиции Берлина исламист, уроженец Чечни, застрелен в одном из районов города.

По данным газеты Bild , инцидент произошёл около 12:00 по местному времени (13:00 мск). Неизвестный на велосипеде выстрелил в голову мужчине. Тот скончался на месте.

Преступление было совершено на пересечении улиц Штромштрассе и Турмштрассе. Злоумышленник выбросил своё оружие и одежду в реку. Сейчас полиция ведёт его поиски, задействован вертолёт. Мотивы преступления неизвестны.

Ранее News.ru писал о том, что у следственного изолятора в городе Кропивницкий произошло убийство. Жертвой стал правозащитник Александр Иванов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.