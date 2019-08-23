Известный полиции Берлина исламист, уроженец Чечни, застрелен в одном из районов города.
По данным газеты
Преступление было совершено на пересечении улиц Штромштрассе и Турмштрассе. Злоумышленник выбросил своё оружие и одежду в реку. Сейчас полиция ведёт его поиски, задействован вертолёт. Мотивы преступления неизвестны.
Ранее News.ru писал о том, что у следственного изолятора в городе Кропивницкий произошло убийство. Жертвой стал правозащитник Александр Иванов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.