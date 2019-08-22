https://static.news.ru/photo/a94e44ca-c4d5-11e9-a2c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: UA.National.Police/facebook.com

У следственного изолятора в городе Кропивницкий произошло убийство. Жертвой стал правозащитник Александр Иванов. Об этом сообщила пресс-служба национальной ассоциации адвокатов Украины.

Убийство произошло по улице Куропятникова у СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте, - цитирует сообщение РИА Новости .

На месте преступления работают следователи. При этом, по данным ассоциации, которая ссылается на местные СМИ, при нападении пострадал ещё один человек.

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