07 ноября 2025 в 10:30

Генералы и министры обороны ЕС отрабатывали сценарий войны с Россией

Politico: в Норвегии прошли учения по сценарию возможной войны с Россией

Джон Хили Джон Хили Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Европейские министры обороны и генералы приняли участие в учениях, где отрабатывался сценарий возможной войны с Россией, сообщает Politico. Мероприятия прошли в Норвегии, где участникам предлагалось на основе газетных статей, разведданных и постов в социальных сетях определить меры реагирования на якобы недружелюбные действия РФ.

Эти страны (Северной Европы. — прим. NEWS.ru) живут по соседству с российскими военными. Мы — государства, которые могут лучше всего оценить риски, лучше всего реагировать на угрозы и заставить НАТО отнестись к этим угрозам более серьезно, — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Ранее стало известно, что граница Норвегии с Россией получит новую систему наблюдения. На эти цели выделен 191 млн норвежских крон (1,5 млрд рублей). В полиции королевства добавили, что средства направят на существенное улучшение системы контроля вдоль внешней границы. Для реализации проекта создана межведомственная группа, которая уже осмотрела участок у бывшего КПП «Скафферхуллет», где начнется модернизация.

