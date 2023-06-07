Генерал оценил шансы ВСУ форсировать Днепр после подрыва Каховской ГЭС Экс-главком Сухопутных войск РФ Болдырев призвал укрепить оборону Запорожской АЭС

Фото: МО Украины

Обмеление Каховского водохранилища в результате подрыва Украиной одноименной ГЭС не увеличит шансов ВСУ на форсирование Днепра, так как в реке все равно останется вода, заявил в интервью НСН бывший главнокомандующий Сухопутными войсками России, генерал армии Владимир Болдырев. При этом он отметил, что российские военные должны усилить оборону Энергодара и Запорожской АЭС.

Ситуация на Каховской ГЭС не увеличивает шансы ВСУ на форсирование Днепра. Там наоборот, наверное, оно будет более затруднено. Водохранилища не то чтобы не станет. <...> Уровень уменьшится. В любом случае, это серьезная преграда, не будут же по асфальту наступать через водохранилище. Оборону Энергодара и Запорожской АЭС стоит, безусловно, укреплять, — подчеркнул Болдырев.

Также он высказал мнение, что Украина с 4 июня проводит разведку боем, а не наступление. По словам генерала, введение в бой основных украинских сил еще впереди.

Они попытались нанести удар на нескольких направлениях, теперь могут нанести один отвлекающий удар. Но главные силы в сражение не введены, нужно ожидать развития событий, — полагает экс-главком Сухопутных войск.

Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище перестанет существовать через два-три дня из-за падения уровня воды в Днепре в результате украинской диверсии.