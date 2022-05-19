Французы назвали позором речь Зеленского на Каннском кинофестивале Пользователи Twitter раскритиковали появление Зеленского на открытии Каннского фестиваля

Фото Zuma\TASS

Речь президента Украины Владимира Зеленского в дистанционном формате на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах разозлила французов. Своё негодование они выразили в комментариях в соцсетях.

Каннский фестиваль олицетворяет престиж Франции во всём мире. После этого выступления он пошатнулся, — написал один из пользователей.

Другие также указали на неуместность выступления Зеленского: «Нет, ну это полная шизофрения. Он что, хочет „Пальмовую ветвь“?», «А он будет выступать на открытии Ролан Гаррос — 2022?».

Ещё один пользователь назвал другой повод появления украинского лидера перед кинопубликой.

Франция продолжает высылать оружие и миллионы евро на помощь этому клоуну, а он всё продолжает повышать ставки, — написал он.

Многие припомнили Зеленскому поздравление с Днём Победы, когда тот опубликовал в соцсетях обращение к соотечественникам, прикрепив фотографию военнослужащего ВСУ с символикой нацистской дивизии СС Totenkopf. Некоторые пользователи обвинили массмедиа в отвлечении внимания от других проблем.

Ранее пользователи соцсетей заподозрили Зеленского в записи видеообращений в нетрезвом состоянии. Они отметили, что президент во время записи роликов в своём офисе постоянно крутит камерой телефона и показывает различные предметы в кабинете, а также указали на его несвязную речь и странное поведение.