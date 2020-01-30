Франция приняла решение направить фрегаты в восточную часть Средиземного моря, чтобы поддержать Грецию в период обострения отношений с Турцией.
Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном. Греческий политик назвал посылаемые Парижем суда «гарантами мира». Как
Как сообщал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Турция подписала меморандум о морских зонах с Правительством национального согласия Ливии. Соглашение вызвало резкое неприятие у Греции. Турецко-ливийское партнёрство в Афинах связали с желанием ограничить права греческих островов на прилегающие морские территории.
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