https://static.news.ru/photo/c23342e8-4355-11ea-aaba-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.defense.gouv.fr

Франция приняла решение направить фрегаты в восточную часть Средиземного моря, чтобы поддержать Грецию в период обострения отношений с Турцией.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном. Греческий политик назвал посылаемые Парижем суда «гарантами мира». Как передаёт «Интерфакс», Макрон, в свою очередь, обвинил Турцию в росте региональной напряжённости и заверил, что Франция будет наращивать стратегические связи с Грецией.

Как сообщал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Турция подписала меморандум о морских зонах с Правительством национального согласия Ливии. Соглашение вызвало резкое неприятие у Греции. Турецко-ливийское партнёрство в Афинах связали с желанием ограничить права греческих островов на прилегающие морские территории.