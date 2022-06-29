FP: Турция усомнилась в защите со стороны НАТО в случае нападения

Фото: nato/flickr.com

В Турции сомневаются, что члены НАТО станут защищать страну в случае нападения на нее, написал в статье для журнала Foreign Policy обозреватель Стивен Кук. По его мнению, разлад в отношениях республики и Альянса связан в том числе с двойственным отношением европейцев к Рабочей партии Курдистана и нежеланием Анкары осудить действия России на Украине.

По моим наблюдениям, ни один турок не верит, что члены НАТО станут защищать Турцию в случае нападения на нее, — заявил Кук.

Ранее представитель администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что военной операции России на Украине предшествовали действия НАТО и Запада. По его словам, последствия конфликта на Украине будут ощутимы еще в течение 10 лет.

Кроме того, Калын сообщил, что Турция не станет подключаться к западным санкциям в отношении России и будет действовать исходя из своей экономической выгоды. Он добавил, что республика зависима от внешних энергетических источников, а ограничительные меры против РФ ударят прежде всего по экономике Турции, чего власти страны не хотят.