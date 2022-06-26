Турция обвинила НАТО и Запад в действиях России на Украине Администрация Эрдогана: действия РФ неслучайны, этому предшествовали действия Запада

Фото: Recep Tayyip Erdoğan / соцсети

Действия России на Украине неслучайны, этому предшествовали действия НАТО и Запада, заявил представитель администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала Habertürk. Он уверен, что последствия конфликта на Украине будут ощутимы еще 10 лет. Несмотря на это, Турция продолжит проводить сбалансированную внешнюю политику в этом контексте.

Это холодная война, последствия которой мы ощутим еще минимум 10 лет, — сказал он.

Помимо украинского вопроса Калын поднял тему вхождения Финляндии и Швеции в НАТО. Он уточнил, что по просьбе генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга в Мадриде Эрдоган посетит саммит Турции, НАТО, Швеции и Финляндии, но это не значит, что Анкара откажется от занимаемой позиции.

Мы провели две встречи с нашими шведскими и финскими коллегами в Анкаре и Брюсселе​​​. <...> На наш взгляд, мы довели обсуждаемые вопросы до определенной точки. Мы не можем сделать шаг назад, — подчеркнул представитель президента Турции.

Турция не станет подключаться к санкциям в отношении России, в этом страна исходит из своей экономической выгоды. Калын заявил, что страна зависима от внешних энергетических источников и открыто заявила о своей позиции Западу. Санкции против России ударят прежде всего по экономике Турции, чего власти страны, конечно же, не хотят.