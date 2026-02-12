Фон дер Ляйен «взвыла» из-за «слишком высоких» цен на энергию в Европе Фон дер Ляйен: цены на энергию в Европе остаются слишком высокими

Стоимость энергоресурсов в Европе по-прежнему остается чрезмерно высокой и подверженной резким колебаниям, заявила на сессии Европарламента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые передает Reuters, подобная ситуация создает серьезное давление как на европейские предприятия, так и на рядовых потребителей.

Цены на энергию остаются слишком высокими и слишком нестабильными, — подчеркнула она.

Причиной такого положения фон дер Ляйен назвала критическую зависимость ЕС от углеводородов, усугубленную недостаточно развитой трансграничной энергосетью. Особое внимание глава ЕК уделила проблеме устаревших линий электропередачи, из-за которых невозможно быстро перенаправлять крупные объемы электричества между государствами.

В качестве подтверждения своих слов привела конкретные цифры. Так, генерация электроэнергии из газа сейчас обходится примерно в €100 (9,2 тыс. рублей) за мегаватт-час. Атомная энергетика демонстрирует вдвое более низкие показатели — от €50 до €60 (около пяти тысяч рублей). При этом наиболее доступной оказалась солнечная энергия, чья стоимость не превышает €34 за мегаватт-час (3,1 тыс. рублей).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что эпоха дешевой российской энергии для стран Европы подошла к концу в 2022 году. Он уточнил, что давно в прошлом уже и те времена, когда основным экспортным рынком для европейских государств был Китай.