Финляндия отменила арест земли и здания, принадлежащих России Финские власти отменили арест земли и здания Российского центра науки и культуры

Фото: spdm.ru

Санкт-Петербургский Дом музыки

Отменен арест земли и здания, наложенный в отношении Российского центра науки и культуры в финской столице из-за санкций ЕС, рассказал телеканалу YLE глава отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен. Накануне сообщалось об аресте недвижимости

Оснований для изъятия собственности не обнаружилось, — объяснил Виртанен.

Решение об аресте было принято неделю назад «в связи с соответствующим запросом МИД республики», ссылавшегося на необходимость исполнения санкций ЕС. Во время действия ареста представителям РФ запрещалось «передавать, уничтожать или закладывать имущество». Площадь арестованного участка составляет 3,3 тысячи квадратных метров.

Также финские СМИ сообщали о заморозке банковских счетов и прочих активов РЦНК. Кроме того, под арест попали семь квартир в финской столице, связанные «с теми, кто находится под ограничениями ЕС». При этом три квартиры расположены поблизости от Центра. Площадь арестованной недвижимости колеблется от 36 до 175 квадратных метров.