Фекалии были свежие: режиссер в ФРГ измазал журналистку собачьими отходами Немцы обсуждают небывалый скандал в Государственной опере Ганновера. Именитый хореограф пустил в ход экскременты из-за обидной рецензии

Фото: Global Look Press/shutterstock

Германию сотрясает небывалый скандал в мире высокого искусства. Руководитель балетной труппы Ганноверской государственной оперы Марко Гёке напал на журналистку газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Режиссеру не понравилась рецензия, которую театральный критик написала на одну из его постановок. Прямо в антракте господин Гёке подскочил к женщине и измазал её лицо собачьими экскрементами. Они принадлежали его любимой таксе по кличке Густав. Именитого хореографа временно отстранили от работы. Тем временем соцсети бурлят: одни пользователи саркастически пишут про «немецкий перформанс», другие предлагают Гёке услуги психиатра, а третьи сочувствуют Густаву. Подробности — в материале NEWS.ru.

Театральная критика может быть опасной

Вряд ли 57-летняя Вибке Хюстер подозревала, что её профессия театрального рецензента может быть столь опасной. Некоторое время назад она позволила себе раскритиковать на страницах своей газеты новый балет Марко Гёке «В горах Голландии».

Зритель разрывается между чувством убийственной скуки и сползанием в безумие, — припечатал постановку FAZ.

Фото: Социальные сети На театральную журналистку Вибке Хюстер напал герой ее публикации — знаменитый режиссер

Титулованный режиссер буквально рассвирепел, когда увидел автора этих строк в фойе на премьере другого своего спектакля. В антракте 50-летний Гёке вплотную приблизился к журналистке, с которой до этого не был знаком лично. Он принялся угрожать фрау Хюстер, что больше никогда не пустит ее на порог Государственной оперы. По словам режиссера, якобы из-за ее разгромных статей многие зрители сдали свои абонементы и театр теперь несет убытки.

Внезапно он вышел из себя и вытащил из кармана бумажный пакет. Вывернув его, они припечатал собачьи фекалии к моему лицу. Когда я поняла, что случилось, то закричала, — описала критик вопиющий инцидент, который произошел на глазах у свидетелей.

Режиссер отстранен, но не уволен

В то время как сотрудник пресс-службы театра повел рыдающую женщину умываться, режиссер с невозмутимым видом проследовал в зал на глазах у изумленной публики. После этого Вибке Хюстер отправилась в полицию, где против Гёке возбудили дело о нападении. Правда, расследование пока находится «в зачаточном состоянии», ведь формально улики были смыты вместе со слезами в уборной Государственной оперы.

Личная неприкосновенность госпожи Хюстер была нарушена самым вопиющим образом. Мы потрясены случившимся и глубоко сожалеем о том, что произошла такая эскалация, — говорится в специальном заявлении Ганноверской оперы. — Своей импульсивной реакцией на журналистку Марко Гёке нарушил все принципы поведения Ганноверской государственной оперы и тем самым крайне расстроил зрителей, коллектив оперного театра и широкую публику.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Господина Гёке пока отстранили, но не уволили

Директор заведения Лаура Берман в тот же день лично извинилась перед пострадавшей и заверила общественность, что руководство «изучает адекватные меры с точки зрения трудового законодательства, которые могут быть применены в отношении Марко Гёке». Действительно, такие случаи в трудовом кодексе ФРГ не прописаны, всё же не каждый день режиссеры государственных театров набрасываются с фекалиями на журналистов.

«До особого уведомления» господину Гёке запретили переступать порог храма искусства. Хотя режиссера немедленно отстранили от руководства балетной труппой, увольнять его пока не спешат.

С кем не бывает

Сам виновник происшествия сначала ушел в глубокое подполье и отказывался от любых комментариев журналистам. Однако спустя несколько часов Марко Гёке все же вышел на связь. В эфире радиостанции NDR Niedersachsen он признал, что погорячился.

Я думаю, что выбор средства был не супер. Абсолютно. Обществом такое точно не одобряется и не уважается, — метко подметил режиссер.

Фото: Социальные сети Марко Гёке признан одним из гуру современного немецкого балета. Не исключено, что его карьере пришел конец

Впрочем, просить прощения у журналистки он не стал. Зато заявил в свое оправдание, что всего лишь хотел «защитить свою личность, свои спектакли и свое дело, которые годами очернялись» разными критиканами. В конце концов, обидеть художника всякий может.

Я тоже человек, и ничего подобного я раньше не делал, — заверил он поклонников (последние, несомненно, вздохнули с облегчением). — Честно говоря, я сам немножко от себя в шоке.

Искусство в большом долгу

«Вот это настоящий немецкий перформанс. Респект тебе, парень!», «Не зря моя мама — балерина — говорила, что хореографы самые ужасные люди на свете!», «А еще женщин называют эмоциональными», «Я готов стать твоим психотерапевтом, Марко», «Может, Гёке привлекут по статье о биотерроризме?», «Честно говоря, переживаю за собачку», не иссякает поток острот в соцсетях.

Разумеется, поклонники современного немецкого балета шокированы выходкой своего кумира — выпускника королевской консерватории в Гааге и Академии балета в Мюнхене. Многие всерьез уверены, что его карьера закатилась.

Ганноверскую балетную труппу Марко Гёке возглавлял с 2019 года. До этого с ним заключали контракты многие сцены. Немец стал автором более 60 постановок. Они с успехом шли по всей Германии, Европе и за ее пределами — от Сан-Паулу и Монреаля до Тель-Авива. В декабре 2006 года Гёке, назначенный хореографом — резидентом Штутгартского балета, представил публике свою версию «Щелкунчика». Эту постановку на музыку Чайковского специально записали для телеканала ZDF.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Постановка Гёке «Этот безумный длинный день» в Молодежном балете Берлина

К слову, постановки Марке Гёке привозили в Россию. Так, в 2018 году на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко прошла премьера одноактных балетов, среди них — экспрессионистская постановка «Одинокий Джордж» на музыку Струнного квартета № 8 Шостаковича. Она была посвящена судьбе самца галапагосской черепахи, который прожил до ста лет и умер в полном одиночестве, не оставив потомства. Российским рецензентам очень повезло, что о творении немецкого режиссера они отозвались благосклонно — кто знает, чем бы все закончилось.

Где собака зарыта

Между тем многих немцев взволновал вопрос, откуда господин Гёке взял фекалии. Как оказалось, их поставщиком был любимый пес режиссера — 14-летняя такса по имени Густав. По традиции Гёке и на этот раз взял питомца на спектакль. Как человек, несомненно, культурный, он держал при себе пакет, куда складывал собачьи экскременты. На этот раз они режиссеру пригодились. Следствие установило, что на момент атаки «биоматериал был самым свежим».

Фото: Социальные сети Немецкий хореограф не расстается со своей таксой по кличке Густав

Точно неизвестно, пришлось ли Густаву краснеть за своего хозяина. Дело в том, что такса почти ослепла. Зато всю свою сознательную жизнь «балетный» пёс провел за кулисами, куда Марко Гёке впервые принес его щенком. Вообще-то, брать собак на репетиции в театр Штутгарта не дозволялось, поэтому Густав находился там на нелегальном положении. Благо, он отличался спокойным характером и тихо наблюдал за игрой актеров из своей корзины или просто дремал.

Марко Гёке посвятил своему псу экспериментальный балет под названием «Собачий сон», который поставил в 2019 году на парижской сцене. В нем театральные фантазии, граничащие между сном и явью, показаны глазами домашнего питомца. Но ничего подобного «перформансу», который его хозяин устроил в стенах Ганноверской оперы, Густаву точно не снилось.