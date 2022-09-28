Психотерапевт назвал способы справиться с паникой Психотерапевт Нурдаев: преодолеть панику поможет анализ ее причин

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Во время паники человек рисует будущее в негативном свете, поэтому для того, чтобы преодолеть ее, нужно осознать себя в настоящем, в этом может помочь ряд специальных упражнений, рассказал Lenta.ru психотерапевт Виктор Нурдаев. Так, например, помочь справиться с тревогой может анализ телесных ощущений. Для этого можно «сканировать» тело от его нижних частей к верхним или следить за своим дыханием, отметил специалист.

Нурдаев также рекомендует написать причины, почему будущее должно быть именно таким негативным, каким рисует его встревоженное сознание, и дать им объективную оценку.

Распишите объективные доказательства вашей уверенности в том, что все произойдет так, как представляете. В конце ответьте на простые вопросы: какая мне польза мыслить именно так? Какая интерпретация событий была бы наиболее продуктивна? Если бы мой лучший друг обратился ко мне именно с этой проблемой, что бы я ему посоветовал? — пояснил психотерапевт.

Психотерапевт Мариам Красикова ранее рассказала, что справиться с повышенной тревожностью без медикаментов и врачей можно с помощью специальных техник. Так, для успокоения врач рекомендует закрыть глаза и медленно «просматривать» мысли в голове, стараясь о них не задумываться и просто пролистывая их. Также, по словам эксперта, справиться со стрессом поможет мышечная релаксация, для которой нужно сильно напрячь мышцы, а затем расслабить.