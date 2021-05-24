Евросоюз заморозил экономический пакет для Белоруссии на €3 млрд

Лидеры стран Европейского союза намерены запретить белорусским авиакомпаниям летать над европейским воздушным пространством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финальный проект итогового заявления саммита ЕС, который начинается в Брюсселе.

Кроме того, перевозчикам из Белоруссии собираются закрыть доступ в европейские аэропорты. Лидеры стран ЕС также намерены рекомендовать авиакомпаниям избегать белорусской территории при выполнении своих рейсов. В Белоруссии работает только одна...