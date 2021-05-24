Евросоюз заморозил экономический пакет для Белоруссии на €3 млрд

Евросоюз замораживает инвестиционную помощь для Белоруссии на сумму €3 млрд. Об этом заявила глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Её слова приводит РИА Новости.
У ЕС есть инвестиционный и экономический пакет на €3 млрд для Белоруссии, он заморожен до того момента, пока Белоруссия не станет демократической страной, — заявила глава Еврокомиссии.
Данное заявление было сделано в связи с инцидентом с самолётом компании Ryanair. 23 мая лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщений о минировании, которые не подтвердились. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, внесённый в Белоруссии в список террористов. Его задержали. Вместе с ним была россиянка София Сапега, утверждается, что она является девушкой Протасевича. Посольство РФ уже уведомили о её задержании.