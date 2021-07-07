Евросоюз пригрозил Венгрии санкциями из-за «антигейского» закона

Венгерский закон против пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних является «отвратительным», считают в Евросоюзе. Брюссель предложил ввести санкции против Будапешта. Об этом сообщает Euronews.

Если Венгрия не исправит ситуацию, Еврокомиссия задействует доступные ей средства для защиты принципов и основополагающих договорённостей, — заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Её поддержала вице-президент ЕК Вера Юрова. Она считает, что принятый закон может противоречить праву человека на свободу самовыражения.

Пока не названы какие-либо штрафные меры в отношении Будапешта, если он откажется выполнить требования Еврокомиссии. В то же время ЕК приостановила рассмотрение заявки от венгерского правительства на получение грантов. Денежные средства должны были быть выделены в рамках восстановления на фоне пандемии коронавируса.

По законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ в Венгрии нельзя показывать лицам младше 18 лет материалы, которые могут поощрять изменение пола или гомосексуальность. Законопроект предусматривает запрет на участие в программах для несовершеннолетних, либо в съёмках школьных учебных материалов представителей ЛГБТ-сообществ. Также запрет ЛГБТ-пропаганды затронет организации: будет ограничен список тех, кто сможет проводить уроки сексуального воспитания.

Ранее 76-летний президент Чехии Милош Земан назвал трансгендеров «абсолютно отвратительными». Политик поддержал своего коллегу Виктора Орбана, который вступил в конфликт с Евросоюзом относительно прав ЛГБТ.