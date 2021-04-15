Евросоюз самоизолировался от проблем Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить его страну по случаю празднования Дня независимости и первого саммита «Крымской платформы» в августе. Инцидент показателен: на фоне растущего напряжения в Донбассе энтузиазм Брюсселя по поводу ассоциации с Украиной тает.
Ответное письмо от имени фон дер Ляйен
К сожалению, председатель не может дать положительный ответ на ваше приглашение из-за особенно плотного графика в те дни, которые вы указали, — сказано в письме Зайберта. — Благодарим вас за понимание.
Владимир Зеленский пригласил Урсулу фон дер Ляйен на празднование Дня независимости Украины и первый саммит «Крымской платформы» 23–24 августа в числе других мировых лидеров. Поэтому Politico обращает внимание, что ссылка на плотный график главы ЕК выглядит, мягко говоря, неправдоподобной. Ведь в августе институты Евросоюза уходят в отпуск, а его лидеры либо тоже отправляются на отдых либо совершают неформальные визиты. Но Урсула фон дер Ляйен, видимо, решила, что вокруг Украины в последнее время слишком много неопределённости и лучше ограничиться словами поддержки, переданными с безопасного расстояния.
Решение фон дер Ляйен поняли не все. Часть европейских дипломатов считает, что в свете нарастающего напряжения в Донбассе Брюссель, наоборот, должен показать, что готов помогать Киеву не только словом, но и делом. Так, глава Европейского совета Шарль Мишель в первых числах марта нанёс визит на Украину, во время которого он в том числе посетил линию соприкосновения в Донбассе.
Люди продолжают умирать в этом конфликте, — заявил Мишель во время визита. — И жить в крайне тяжёлых условиях. Я хотел приехать сюда, чтобы ещё раз подчеркнуть неприемлемость ситуации и встретиться с теми, кто выполняет свою работу в чрезвычайно сложных условиях.
Но это было до резкого обострения ситуации на линии соприкосновения. Сегодня ЕС, осознав серьёзность проблемы, старается не делать резких шагов ни в одну из сторон, опасаясь репутационных рисков. Так, Брюссель, в отличие от Вашингтона, призвал и Россию, и Украину отвести войска от приграничных территорий. США же посылают подобные сигналы только в Москву.
Решение Урсулы фон дер Ляйен осложняет перспективы ассоциации Украины и ЕС и ставит под сомнение желание европейцев идти навстречу Киеву. Это уже вторая просьба Зеленского, оставшаяся без ответа за последние недели: 6 апреля украинский президент призвал в ускоренном порядке принять его страну в НАТО, чтобы прекратить конфликт в Донбассе. Но члены Альянса отреагировали прохладно, заявив, что хотя они в целом поддерживают идею, решить вопрос так быстро не могут. На деле вхождение Украины в НАТО сегодня невозможно из-за политики Альянса не принимать к себе страны, у которых существуют территориальные споры с третьими государствами.
Не удалось Украине получить желаемое от ЕС и в вопросе вакцин от COVID-19. В конце января Зеленский заявил, что его страна вынуждена «стоять с протянутой рукой», ожидая, пока Евросоюз поделится с ней прививками. Украина начала вакцинацию от коронавируса 24 февраля, одной из последних в Европе, используя препараты из Индии и Китая. Брюссель же постоянно сдвигает сроки начала поставки вакцин, признал в марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Всё это рождает разочарование в сотрудничестве с Евросоюзом, которое отмечается не только на Украине, но и на Балканах, которые тоже не дождались какой-либо существенной помощи из ЕС во время пандемии, несмотря на то что часть этих стран являются кандидатами на вступление в блок.