Евросоюз самоизолировался от проблем Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить его страну по случаю празднования Дня независимости и первого саммита «Крымской платформы» в августе. Инцидент показателен: на фоне растущего напряжения в Донбассе энтузиазм Брюсселя по поводу ассоциации с Украиной тает.

Ответное письмо от имени фон дер Ляйен попало в распоряжение Politico. По информации издания, в среде европейских дипломатов вызывало недоумение, что глава Еврокомиссии даже не удосужилась сама ответить на приглашение Владимира Зеленского. Письмо подписано главой её кабинета Бьёрном Зайбертом, который передаёт сожаления председателя Еврокомиссии по поводу того, что она не может принять предложение.

К сожалению, председатель не может дать положительный ответ на ваше приглашение из-за особенно плотного графика в те дни, которые вы указали, — сказано в письме Зайберта. — Благодарим вас за понимание.

Владимир Зеленский пригласил Урсулу фон дер Ляйен на празднование Дня независимости Украины и первый саммит «Крымской платформы» 23–24 августа в числе других мировых лидеров. Поэтому Politico обращает внимание, что ссылка на плотный график главы ЕК выглядит, мягко говоря, неправдоподобной. Ведь в августе институты Евросоюза уходят в отпуск, а его лидеры либо тоже отправляются на отдых либо совершают неформальные визиты. Но Урсула фон дер Ляйен, видимо, решила, что вокруг Украины в последнее время слишком много неопределённости и лучше ограничиться словами поддержки, переданными с безопасного расстояния.

Урсула фон дер Ляйен REUTERS

Решение фон дер Ляйен поняли не все. Часть европейских дипломатов считает, что в свете нарастающего напряжения в Донбассе Брюссель, наоборот, должен показать, что готов помогать Киеву не только словом, но и делом. Так, глава Европейского совета Шарль Мишель в первых числах марта нанёс визит на Украину, во время которого он в том числе посетил линию соприкосновения в Донбассе.

Люди продолжают умирать в этом конфликте, — заявил Мишель во время визита. — И жить в крайне тяжёлых условиях. Я хотел приехать сюда, чтобы ещё раз подчеркнуть неприемлемость ситуации и встретиться с теми, кто выполняет свою работу в чрезвычайно сложных условиях.

Но это было до резкого обострения ситуации на линии соприкосновения. Сегодня ЕС, осознав серьёзность проблемы, старается не делать резких шагов ни в одну из сторон, опасаясь репутационных рисков. Так, Брюссель, в отличие от Вашингтона, призвал и Россию, и Украину отвести войска от приграничных территорий. США же посылают подобные сигналы только в Москву.

Решение Урсулы фон дер Ляйен осложняет перспективы ассоциации Украины и ЕС и ставит под сомнение желание европейцев идти навстречу Киеву. Это уже вторая просьба Зеленского, оставшаяся без ответа за последние недели: 6 апреля украинский президент призвал в ускоренном порядке принять его страну в НАТО, чтобы прекратить конфликт в Донбассе. Но члены Альянса отреагировали прохладно, заявив, что хотя они в целом поддерживают идею, решить вопрос так быстро не могут. На деле вхождение Украины в НАТО сегодня невозможно из-за политики Альянса не принимать к себе страны, у которых существуют территориальные споры с третьими государствами.

Не удалось Украине получить желаемое от ЕС и в вопросе вакцин от COVID-19. В конце января Зеленский заявил, что его страна вынуждена «стоять с протянутой рукой», ожидая, пока Евросоюз поделится с ней прививками. Украина начала вакцинацию от коронавируса 24 февраля, одной из последних в Европе, используя препараты из Индии и Китая. Брюссель же постоянно сдвигает сроки начала поставки вакцин, признал в марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Всё это рождает разочарование в сотрудничестве с Евросоюзом, которое отмечается не только на Украине, но и на Балканах, которые тоже не дождались какой-либо существенной помощи из ЕС во время пандемии, несмотря на то что часть этих стран являются кандидатами на вступление в блок.