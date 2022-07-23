Евросоюз разрешил российским компаниям поставлять нефть в третьи страны

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Евросоюз разрешил российским компаниям поставлять нефть в третьи страны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евросовета. Лидеры стран — членов ЕС приняли такое решение для того, чтобы не усугублять негативные последствия антироссийских рестрикций в сфере продовольствия и энергетической безопасности. Исключения из санкций коснулись трех крупнейших компаний РФ — «Роснефти», «Газпрома» и «Совкомфлота».

Евросоюз продлил действие исключения из запрета на совершение сделок с некоторыми государственными структурами в отношении сделок с сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны, — говорится в сообщении.

3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России и Белоруссии. Новые ограничения коснулись импорта сырья, российских банков и СМИ. Пакет ограничений предусматривает отказ от ввоза нефти и нефтепродуктов из РФ, который будет реализован в течение шести — восьми месяцев.

20 июля постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой по счету пакет санкций в отношении России. Он предусматривает запрет на импорт российского золота и добавляет в санкционные списки свыше 50 физических лиц и компаний.