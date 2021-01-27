Евросоюз потребовал от Варшавы устранить нарушения в судебной системе

https://static.news.ru/photo/46eb1a8e-60be-11eb-8c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз (ЕС) дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права в республике. Соответствующий мотивированный документ отправлен властям страны 27 января, завили в Еврокомиссии (ЕК). Там же уточнили, что предыдущие ответы Варшавы запросы Брюсселя ЕС не удовлетворили.

Европейская комиссия ещё в апреле прошлого года (2020-го. — NEWS.ru) отправила властям Польши официальное уведомление о запуске процедуры по устранению нарушений в связи с введением в Польше нового закона о судебной реформе, который, по мнению Евросоюза, угрожает независимости польских судей, — говорится в пресс-релизе ЕК.

ЕК обнаружила недостатки в работе дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, имеющей право принять решение по профессиональной деятельности судей. При этом инстанция не является независимым судебным органом.

Накануне Еврокомиссия (ЕК) потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением на 60% поставок вакцин против COVID-19, заявил в ходе брифинга в Брюсселе официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер. По его словам, ЕК также потребовала выполнять контракт в полном объёме. ЕС не собирается менять планы по вакцинации из-за задержек в поставках вакцин в ЕС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал в полном объёме подтвердить полномочия российской делегации в ПАСЕ. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам и член делегации Леонид Слуцкий. Накануне некоторые представители Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили по существенным основаниям полномочия делегации России на открытии зимней сессии 25 января.