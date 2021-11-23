Евросоюз потратит миллионы евро на возвращение мигрантов в свои страны

Европейский союз потратит до €3,5 млн, чтобы помочь мигрантам, прибывшим в Белоруссию, вернуться в свои страны. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте. Для разрешения кризиса европейские власти сотрудничают с ООН, передаёт ТАСС.

Всё больше мигрантов оказываются в ловушке, и мы будем сотрудничать с агентствами ООН, чтобы облегчить их возвращение домой. Мы мобилизуем до €3,5 млн для поддержки добровольного возвращения из Белоруссии, — подчеркнула она.

По её словам, европейским странам нужно работать вместе, чтобы обеспечить защиту своих границ. В новом бюджете ЕС на эти цели заложат €6,4 млн. Деньги направят на электронное наблюдение, патрули, оборудование для пограничников, спутниковые съёмки, строительство КПП и важную инфраструктуру.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился 8 ноября, когда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия границ с Белоруссией на фоне осложнения миграционного кризиса. В настоящий момент закрыт только один автодорожный пункт пропуска «Кузница».